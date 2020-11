Australia | Banca centrale porta tassi su nuovo minimo storico

(Di martedì 3 novembre 2020) (Teleborsa) – Taglio deid’interesse per l’. La riunione della politica monetaria della Reserve Bank ofsi è chiusa con un taglio del costo del denaro ad unrecord dello 0,10% dallo 0,25% precedente. La decisione era largamente attesa, in considerazione delle difficili condizioni economiche dell’, che lasta cercando dire fuori dalla recessione causata dalla pandemia di Covod-19. È la terza volta che idi interesse vengono ridotti quest’anno. Nel gennaio 2020, il tasso di cassa ufficiale era superiore di 65 punti base e pari allo 0,75%. “Nella riunione odierna, il Consiglio ha deciso un pacchetto di ulteriori misure per ...

la Reserve Bank of Australia ha abbassato oggi il tasso di riferimento al minimo storico e ha deciso di rafforzare il suo programma di riacquisto del debito pubblico. In particolare la banca centrale ...