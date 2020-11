Allarme cure a domicilio: 'In Lombardia mancano 520 infermieri e 100 medici' (Di martedì 3 novembre 2020) 'mancano 520 infermieri di famiglia e oltre cento medici per le Unità speciali, le cosiddette Usca finanziate dal governo in aprile'. Il Partito Democratico in Regione denuncia 'l'assenza del ... Leggi su leggo (Di martedì 3 novembre 2020) '520di famiglia e oltre centoper le Unità speciali, le cosiddette Usca finanziate dal governo in aprile'. Il Partito Democratico in Regione denuncia 'l'assenza del ...

Fra ammalati e quarantenati in attesa di vedere se sono stati contagiati. SOS CURE A DOMICILIO La mancanza di specialisti per le cure a casa è un’emergenza nell’emergenza della seconda ondata, perché ...

