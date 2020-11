Viviana Parisi e Gioele non sono stati aggrediti: la Procura ne è sempre più convinta (Di lunedì 2 novembre 2020) Morte Viviana Parisi: la Procura di Patti avrebbe in mano nuovi drammatici elementi che la porterebbero ad escludere categoricamente che la donna e il figlio di 4 anni siano morti accidentalmente o perché aggrediti da animali feroci nei boschi di Caronia. “Cose inesatte dei parenti in merito al quadro psicologico di Viviana” Le prime anticipazioni delle consulenze sulla tragedia di Caronia da ore ormai rimbalzano da un sito all’altro. «Viviana e Gioele non sono stati aggrediti», lo ipotizzerebbe fortemente il pm sulla scorta di ciò che dicono le perizie stilate dagli esperti. Secondo la ricostruzione di chi indaga, il piccolo Gioele potrebbe essere stato ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Morte: ladi Patti avrebbe in mano nuovi drammatici elementi che la porterebbero ad escludere categoricamente che la donna e il figlio di 4 anni siano morti accidentalmente o perchéda animali feroci nei boschi di Caronia. “Cose inesatte dei parenti in merito al quadro psicologico di” Le prime anticipazioni delle consulenze sulla tragedia di Caronia da ore ormai rimbalzano da un sito all’altro. «non», lo ipotizzerebbe fortemente il pm sulla scorta di ciò che dicono le perizie stilate dagli esperti. Secondo la ricostruzione di chi indaga, il piccolopotrebbe essere stato ...

