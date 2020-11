Vincenzo Salemme e la toccante lettera a Gigi Proietti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il ricordo dell’attore partenopeo, con una lunga e, ha voluto ricordare l’amico e collega, venuto a mancare nella mattina del 2 novembre, nel giorno del suo compleanno. Leggi anche: L’addio a: il saluto del mondo dello spettacolo e non solo A Facebook ha affidato il suo dolore e il commiato per un amico. Caro, Ti scrivo qualche riga quando ancora non so se sarà consentito venire a darti l’ultimo saluto. Non ti vedevo da un anno. In una trasmissione televisiva mi avevi raccontato la tua volontà di prendere in gestione un teatro. E volevi farlo insieme a me. Per me sarebbe stata un’avventura entusiasmante. Fare teatro ...