VIDEO, Auriemma: “Sconfitta meritata per gli azzurri, Var? contro di noi funziona sempre…” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il giornalista polemizza sull’utilizzo del Var in Napoli-Sassuolo Raffaele Auriemma condivide tramite il profilo Twitter di SportMediaset un VIDEO in cui racconta Napoli-Sassuolo e fornisce la … L'articolo VIDEO, Auriemma: “Sconfitta meritata per gli azzurri, Var? contro di noi funziona sempre…” proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 2 novembre 2020) Il giornalista polemizza sull’utilizzo delin Napoli-Sassuolo Raffaelecondivide tramite il profilo Twitter di SportMediaset unin cui racconta Napoli-Sassuolo e fornisce la … L'articolo: “Sconfittaper glidi noisempre…” proviene da Forz.net.

Bibbi677 : @Sport_Mediaset @RafAuriemma Se non fosse che stimo Auriemma, direi che in questo video dimostra la sua imbecillità… - _SiGonfiaLaRete : VIDEO - Auriemma: 'Nessun dramma! #Napoli sconfitto da un ottimo #Sassuolo' - Disumano2 : La Juventus ha richiamato... #NapoliSassuolo #Varriale #auriemma #alvino #Napoli #Sassuolo - rizland1 : @SuperflyVideo Ma il video di Auriemma dopo Napoli-AZ dove se la rideva anche per aver perso perché Gattuso vuole lo scudetto?????????? -