Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 17 | 15

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBREORE 17:05 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA CON RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULL’APPIA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI LAGHI E CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE INFINE SULLA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UNO SGUARDO AI CANTIERI SULLA PONTINA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS DAL KM 10+550 AL KM 109+200 IN VARI TRATTI CON CHIUSURE TEMPORANEE TRAE TERRACINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ...