Usa-Cina. È Seul il tassello mancante nell’Indo-Pacifico? (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella costruzione del puzzle strategico americano nell’Indo-Pacifico – di cui il mese appena concluso ha dato dimostrazioni nette come forse mai finora – manca un tassello importante: la Corea del Sud. La posizione di Seul è riassumibile nelle parole che il presidente Moon Jae-inn ha affidato a un suo consigliere: “Se gli Stati Uniti ci costringessero ad aderire a un’alleanza militare contro la Cina, sarebbe un dilemma davvero esistenziale per noi”. Moon non parla direttamente, perché il protocollo diplomatico per quelli come lui (e per le leadership orientali, generalizzando) è sacro. Un’uscita del genere adesso, a pochi giorni da Usa2020, sarebbe stata eccessivamente sgarbata, ma il messaggio è chiaro. ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella costruzione del puzzle strategico americano nell’Indo-– di cui il mese appena concluso ha dato dimostrazioni nette come forse mai finora – manca unimportante: la Corea del Sud. La posizione diè riassumibile nelle parole che il presidente Moon Jae-inn ha affidato a un suo consigliere: “Se gli Stati Uniti ci costringessero ad aderire a un’alleanza militare contro la, sarebbe un dilemma davvero esistenziale per noi”. Moon non parla direttamente, perché il protocollo diplomatico per quelli come lui (e per le leadership orientali, generalizzando) è sacro. Un’uscita del genere adesso, a pochi giorni da Usa2020, sarebbe stata eccessivamente sgarbata, ma il messaggio è chiaro. ...

luigidimaio : Segnali incoraggianti. Col #pattoexport siglato al @ItalyMFA crescono le esportazioni di Made in Italy durante la p… - ManlioDS : Export tendenziale #Italia set '20 su '19 segna +3%. Super positivi Cina (+33%), Svizzera (+15,7%) e USA (+11%). Sp… - F_DUva : In una fase durissima per la nostra economia, dal ministro @luigidimaio arrivano notizie incoraggianti sull'#export… - moles_sabrina : RT @chinafiles: #Usa2020: radiografia dei primi (e forse ultimi) quattro anni di The Donald alla Casa Bianca. Il voto americano visto dalla… - krishnadeltoso : RT @krishnadeltoso: Ecco come la #politica italiana dà una mano all'#export cinese. Poi: #Covid_19, #elezioni #USA e #Europa. @techeconomy… -