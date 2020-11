Uomini e donne anticipazioni: TINA CIPOLLARI in quarantena fiduciaria (Di lunedì 2 novembre 2020) TINA CIPOLLARI, storica opinionista di Uomini e donne, ha partecipato all’ultima registrazione del programma in collegamento telematico, non potendo presenziare fisicamente all’interno dello studio. Il motivo è presto detto: la vamp, nei giorni scorsi, è entrata in contatto con un soggetto positivo al coronavirus, circostanza che, visti i protocolli sanitari, la costringerà a trascorrere almeno quattordici giorni in quarantena fiduciaria, senza poter aver contatti con l’esterno.Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: ROSA delira con indosso il suo abito da sposa e…Fortunatamente la CIPOLLARI è in perfetta salute, tant’è che – pur di non rinunciare alle proprie schermaglie quotidiane ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 2 novembre 2020), storica opinionista di, ha partecipato all’ultima registrazione del programma in collegamento telematico, non potendo presenziare fisicamente all’interno dello studio. Il motivo è presto detto: la vamp, nei giorni scorsi, è entrata in contatto con un soggetto positivo al coronavirus, circostanza che, visti i protocolli sanitari, la costringerà a trascorrere almeno quattordici giorni in, senza poter aver contatti con l’esterno.Leggi anche: Il Segreto: ROSA delira con indosso il suo abito da sposa e…Fortunatamente laè in perfetta salute, tant’è che – pur di non rinunciare alle proprie schermaglie quotidiane ...

6000sardine : Le parole del Presidente della Liguria #Toti ci lasciano impietriti. Riferirsi a delle persone come fossero risors… - 6000sardine : @GiovanniToti Immaginare le persone come mere risorse economiche prima che esseri umani, uomini e donne che custodi… - berlusconi : Gli USA Sono il punto di riferimento delle donne e degli uomini liberi. Il bilancio della Presidenza di Donald Trum… - nonsopropri0 : La squalifica di oppini CI DEVE essere senza se e senza ma. Così come quella della contessa, perché la violenza su… - lukacasa : RT @EleanaElefante: ??????Più di 370 migranti sono stati intercettati e rimpatriati a Tripoli,#Libya oggi. Un totale di sei barche che traspo… -