Stati Uniti | industria manifatturiera corre a ottobre

(Teleborsa) – L'attività manifatturiera americana si rafforza ad ottobre. Lo indica l'ISM – Insitute for Supply Management, che risulta leggeremnte superiore alla lettura del PMI di Markit. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 59,3 punti dai 55,4 di settembre. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 55,8 punti. L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si irrobustisce oltre la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività. Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini sale a 67,9 da 60,2 punti, mentre quella sull'occupazione sale a 53,2 da 49,6 e la componente relativa ai prezzi ...

