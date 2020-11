"Sono medico a Nembro e visito i pazienti a casa, anche a Torino e Brescia. Non so dire di no" (Di lunedì 2 novembre 2020) “Sono medico a Nembro e visito i pazienti a casa, anche a Torino a Brescia. Mi chiamano, non so dire di no. Mi hanno scritto due persone da Roma. Ovviamente non posso andare fin là a visitarli”. A raccontarlo sulle pagine del Corriere della Sera è il dottor Riccardo Munda.“Mi contattano via passaparola o su Facebook. A marzo ho capito il ruolo decisivo dell’assistenza a domicilio ... Mi capita di andare a visitare qualcuno che magari ha chiamato il suo medico, il 118 o la guardia medica e non ha visto arrivare nessuno”.Il medico opera tra Selvino e Nembro, due dei Comuni della Val Seriana fra i luoghi più aggrediti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) “. Mi chiamano, non sodi no. Mi hanno scritto due persone da Roma. Ovviamente non posso andare fin là a visitarli”. A raccontarlo sulle pagine del Corriere della Sera è il dottor Riccardo Munda.“Mi contattano via passaparola o su Facebook. A marzo ho capito il ruolo decisivo dell’assistenza a domicilio ... Mi capita di andare a visitare qualcuno che magari ha chiamato il suo, il 118 o la guardia medica e non ha visto arrivare nessuno”.Ilopera tra Selvino e, due dei Comuni della Val Seriana fra i luoghi più aggrediti ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono medico "Sono medico a Nembro e visito i pazienti a casa, anche a Torino e Brescia. Non so dire di no" L'HuffPost Coronavirus: i primi sintomi da tenere d’occhio. Le domande e le risposte del ministero della Salute

Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19 ... Rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia ...

La settimana del diabete in Campania: dal 9 al 13 novembre consulenze specialistiche gratuite

Il controllo medico diventa quindi parte integrante della terapia e la collaborazione dei pazienti diabetici nel richiedere una consulenza costante risulta importantissima”. La durata e le modalità ...

