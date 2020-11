Principe William grave per il Covid, ha lottato per respirare (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Principe William, dopo suo padre Carlo, ha preso il Covid in una forma molto pesante, dicono i Reali. Ha tenuto tutto nascosto, come sta adesso? Il Regno Unito e poi il mondo intero ha oggi appreso la notizia che i Reali avevano finora tenuta nascosta: il Principe William ha avuto il Covid, subito dopo il … Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) Il, dopo suo padre Carlo, ha preso ilin una forma molto pesante, dicono i Reali. Ha tenuto tutto nascosto, come sta adesso? Il Regno Unito e poi il mondo intero ha oggi appreso la notizia che i Reali avevano finora tenuta nascosta: ilha avuto il, subito dopo il …

SkyTG24 : Coronavirus, principe William contagiato ad aprile ma lo tenne nascosto - Agenzia_Ansa : Covid: William infettato ad aprile, lo tenne nascosto. Lo svelano i media. Contagio poco dopo quello del principe C… - Agenzia_Italia : Il principe William ha nascosto di essere positivo al Covid - leoqoldfitz : Si però non create il panico, è successo ad aprile non ora quindi il Principe William sta bene adesso - zazoomblog : Il principe William colpito dal covid-19: “Ha lottato per respirare. Contagio lo scorso aprile” - #principe… -