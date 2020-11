Pandemia, preservare la biodiversità per scongiurarne ulteriori (Di lunedì 2 novembre 2020) Per prevenire future pandemie la strada è soltanto una: preservare la biodiversità ponendo l’attenzione sul fenomeno della deforestazione e smantellando i commerci degli animali selvatici. Quella da Coronavirus è una Pandemia su cui la stragrande maggioranza della comunità scientifica è concorde nel ritenere sia stata causata dall’erosione da parte dell’uomo degli spazi della Natura. L’essere … L'articolo Pandemia, preservare la biodiversità per scongiurarne ulteriori proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020) Per prevenire future pandemie la strada è soltanto una:la biodiversità ponendo l’attenzione sul fenomeno della deforestazione e smantellando i commerci degli animali selvatici. Quella da Coronavirus è unasu cui la stragrande maggioranza della comunità scientifica è concorde nel ritenere sia stata causata dall’erosione da parte dell’uomo degli spazi della Natura. L’essere … L'articolola biodiversità perproviene da YesLife.it.

Il deputato del Movimento Cinque Stelle Antonio Federico è intervenuto stamane 2 novembre alla Camera per chiedere che l’Italia risponda unita alla sfida ...

Monsignor Santoro: «Accerchiati dalla pandemia, è l'ora della responsabilità»

«Accerchiati dalla pandemia, viviamo questo momento innanzitutto con fede. Questa è l'ora della responsabilità personale, ognuno faccia quello che è necessario, ...

Il deputato del Movimento Cinque Stelle Antonio Federico è intervenuto stamane 2 novembre alla Camera per chiedere che l'Italia risponda unita alla sfida ...

«Accerchiati dalla pandemia, viviamo questo momento innanzitutto con fede. Questa è l'ora della responsabilità personale, ognuno faccia quello che è necessario, ...