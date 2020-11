Nuovo Dpcm, coprifuoco alle 18 o alle 21 e restrizioni alla mobilità tra regioni. Chiusi i musei (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di regioni, province e Comuni si va anche verso la chiusura dei centri commerciali nel weekend e la riduzione al 50% della capienza dei trasporti pubblici. Franceschini: misure più forti dove ci sono contagi maggiori. Ma i governatori frenano sui lockdown locali. Bufera su Toti (Liguria) per un tweet sugli anziani, poi le scuse Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di, province e Comuni si va anche verso la chiusura dei centri commerciali nel weekend e la riduzione al 50% della capienza dei trasporti pubblici. Franceschini: misure più forti dove ci sono contagi maggiori. Ma i governatori frenano sui lockdown locali. Bufera su Toti (Liguria) per un tweet sugli anziani, poi le scuse

