NFL 2020-2021 (8a settimana): gli Steelers sbancano Baltimore e rimangono imbattuti, successi per Seahawks, Chiefs e Saints (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ottava settimana della NFL 2020-2021 si rivela una Week davvero di grande importanza. In primo luogo i Pittsburgh Steelers si confermano imbattuti grazie al pesantissimo successo in casa dei Baltimore Ravens, mentre i Kansas City Chiefs rimangono in scia nella AFC, che vede la rovinosa caduta dei Tennessee Titans contro i Cincinnati Bengals. Nella NFC fa rumore il ko dei Green Bay Packers in casa contro i Minnesota Vikings, mentre i New Orleans Saints passano in casa dei Chicago Bears ed i Seattle Seahawks vanno al comando della Conference dopo aver liquidato i San Francisco 49ers. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quarta settimana della NFL. I ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ottavadella NFLsi rivela una Week davvero di grande importanza. In primo luogo i Pittsburghsi confermanograzie al pesantissimo successo in casa deiRavens, mentre i Kansas Cityin scia nella AFC, che vede la rovinosa caduta dei Tennessee Titans contro i Cincinnati Bengals. Nella NFC fa rumore il ko dei Green Bay Packers in casa contro i Minnesota Vikings, mentre i New Orleanspassano in casa dei Chicago Bears ed i Seattlevanno al comando della Conference dopo aver liquidato i San Francisco 49ers. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quartadella NFL. I ...

OA_Sport : #NFL 2020-2021 (8a settimana): gli #Steelers sbancano #Baltimore e rimangono imbattuti, successi per #Seahawks,… - playitusa_com : Steelers-Ravens: la promessa di puro football americano - gioganci : RT @huddlemag: La programmazione NFL di DAZN (in streaming multi piattaforma) a partire da domenica 1 novembre con le coppie di telecronist… - huddlemag : La programmazione NFL di DAZN (in streaming multi piattaforma) a partire da domenica 1 novembre con le coppie di te… - gioganci : RT @huddlemag: Si avvicina il termine della deadline per le trade nella NFL e abbiamo un elenco di potenziali trade che potremo vedere nell… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL 2020 NFL 2020 POWER RANKINGS – WEEK #8 Touchdown.it NFL 2020-2021 (8a settimana): gli Steelers sbancano Baltimore e rimangono imbattuti, successi per Seahawks, Chiefs e Saints

L’ottava settimana della NFL 2020-2021 si rivela una Week davvero di grande importanza. In primo luogo i Pittsburgh Steelers si confermano imbattuti grazie al pesantissimo successo in casa dei Baltimo ...

Tra Genshin Impact ed EA. Loot box e gacha game a confronto - editoriale

Genshin Impact, di MiHoYo, trionfa con meccaniche gacha. In Canada, intanto, una class action attacca Electronic Arts e le sue loot box.

L’ottava settimana della NFL 2020-2021 si rivela una Week davvero di grande importanza. In primo luogo i Pittsburgh Steelers si confermano imbattuti grazie al pesantissimo successo in casa dei Baltimo ...Genshin Impact, di MiHoYo, trionfa con meccaniche gacha. In Canada, intanto, una class action attacca Electronic Arts e le sue loot box.