Negazionisti? Il primario li invita a fare un tour in reparto (Di lunedì 2 novembre 2020) Come un giro turistico, ma per vedere la realtà. Michele Grio, primario della rianimazione dell'ospedale di Rivoli, nel torinese, ha postato una provocazione sui social: un invito ai negazionisti ad andare a vedere i reparti degli ospedali per vedere come sono davvero, non vuoti come li raccontano alcune teorie.

