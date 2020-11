Loredana Lecciso, grave smacco ad Al Bano: il colpo basso è evidente (Di lunedì 2 novembre 2020) Il figlio di Al Bano condannato per le frasi rivolte a Barbara D’Urso. Loredana Lecciso sarà ospite di Live non è la D’Urso Ancora una volta si continua a parlare di Al Bano e Loredana Lecciso. Nell’occhio del ciclone in questo caso è finitaproprio la bellissima show girl, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe fatto arrabbiare il cantante. In un modo o nell’altro la famiglia Carrisi è sempre sotto i riflettori e spesso non solo per buone notizie. Infatti, qualche settimana fa, Yari Carrisi è stato condannato dal Tribunale per aver leso l’onore di Barbara D’Urso, dopo che inspiegabilmente le ha augurato la morte tramite ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 novembre 2020) Il figlio di Alcondannato per le frasi rivolte a Barbara D’Urso.sar&a; ospite di Live non &e; la D’Urso Ancora una volta si continua a parlare di Al. Nell’occhio del ciclone in questo caso &e; finitaproprio la bellissima show girl, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe fatto arrabbiare il cantante. In un modo o nell’altro la famiglia Carrisi &e; sempre sotto i riflettori e spesso non solo per buone notizie. Infatti, qualche settimana fa, Yari Carrisi &e; stato condannato dal Tribunale per aver leso l’onore di Barbara D’Urso, dopo che inspiegabilmente le ha augurato la morte tramite ...

