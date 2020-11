Loredana Lecciso e il no alle nozze con Al Bano. "Il nostro è un matrimonio mentale" - (Di lunedì 2 novembre 2020) Carlo Lanna E ora Loredana Lecciso spiega perchè, dopo 20 anni di relazione e dopo tre figli, ancora non ha deciso di sposare il mitico Al Bano Sulla vita privata e sentimentale di Loredana Lecciso c’è sempre grande interesse. I settimanali e le trasmissioni di tv regalano grande spazio alla showgirl che da oltre venti anni è legata sentimentalmente ad Al Bano. Un argomento che è stato trattato con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro anche nella puntata del primo novembre di Live Non è la D’Urso, in cui la Lecciso è stata ospitata con tutte le onorificenze del caso. Sorridente ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Carlo Lanna E oraspiega perch;, dopo 20 anni di relazione e dopo tre figli, ancora non ha deciso di sposare il mitico AlSulla vita privata e sentidic’; sempre grande interesse. I settimanali e le trasmissioni di tv regalano grande spazio alla showgirl che da oltre venti anni; legata sentimentalmente ad Al. Un argomento che; stato trattato con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro anche nella puntata del primo novembre di Live Non; la D’Urso, in cui la; stata ospitata con tutte le onorificenze del caso. Sorridente ...

