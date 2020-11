"L'abitudine dei compleanni". Prego? Gigi Proietti morto, al Tg1 delle 20 va in onda questa roba: sfortunatissima coincidenza | Video (Di lunedì 2 novembre 2020) “Buon compleanno Gigi Proietti”. Così ieri sera Francesco Giorgino rendeva omaggio nell'edizione delle 20 del Tg1 al Maestro romano, quando ancora non era noto il suo ricovero in terapia intensiva in condizioni gravi per problemi cardiaci. Dopo la morte di Proietti, avvenuta intorno alle 5.30 di stamattina, proprio nel giorno dei suoi 80 anni, Giuseppe Candela ha rilanciato sui social il Video estratto dal Tg1 di ieri sera: “L'abitudine di tg, giornali e siti di festeggiare i compleanno in anticipo”, ha commentato sarcastico il giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano. Effettivamente un'abitudine che stavolta è sembrata un po' una stonatura, ma a discolpa del Tg1 c'è da dire che non poteva immaginare quello che sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Buon compleanno”. Così ieri sera Francesco Giorgino rendeva omaggio nell'edizione20 del Tg1 al Maestro romano, quando ancora non era noto il suo ricovero in terapia intensiva in condizioni gravi per problemi cardiaci. Dopo la morte di, avvenuta intorno alle 5.30 di stamattina, proprio nel giorno dei suoi 80 anni, Giuseppe Candela ha rilanciato sui social ilestratto dal Tg1 di ieri sera: “L'di tg, giornali e siti di festeggiare i compleanno in anticipo”, ha commentato sarcastico il giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano. Effettivamente un'che stavolta è sembrata un po' una stonatura, ma a discolpa del Tg1 c'è da dire che non poteva immaginare quello che sarebbe ...

