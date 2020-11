La bimba di 3 anni estratta viva a tre giorni dal terremoto in Turchia

(Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre il bilancio delle vittime è salito a 83 morti e quasi mille feriti si registra una vero e proprio miracolo a Smirne dove i soccorritori hanno tratto in salvo la piccola Elif a 65 ore dal ...

ANKARA (2 novembre 2020) - A 65 ore dal sisma nel Mar Egeo, una bimba di 3 anni è stata estratta viva dalle macerie. Sale così a 79 il numero delle vittime nella provincia di Smirne. I feriti sono qua ...