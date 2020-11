"Il Covid ci ha tolto tutto: non toglieteci anche chi ci ama": l'appello dei #congiuntifuoriregione (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il Covid ci ha tolto tutto: non toglieteci anche ci ama #congiuntifuoriregione”: famiglie e amori divisi dai confini territoriali tornano a far sentire la loro voce sui social davanti all’ipotesi di introduzione nel prossimo dpcm di limiti di spostamento da e per le regioni più a rischio, tranne che per motivi di studio, di lavoro e salute.#congiuntifuoriregionepic.twitter.com/41Sgmzyg3v— congiuntifuoriregione (@congiuntifuori1) May 12, 2020 Così su Twitter entra in tendenza #congiuntifuoriregione con moltissimi utenti a raccontare la propria esperienza. “A ogni nuova ipotesi di dpcm si sta sempre a parlare della chiusura dei confini regionali, senza pensare a tutti coloro che hanno affetti in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) “Ilci ha: nonci ama”: famiglie e amori divisi dai confini territoriali tornano a far sentire la loro voce sui social davanti all’ipotesi di introduzione nel prossimo dpcm di limiti di spostamento da e per le regioni più a rischio, tranne che per motivi di studio, di lavoro e salute.pic.twitter.com/41Sgmzyg3v— congiuntifuoriregione (@congiuntifuori1) May 12, 2020 Così su Twitter entra in tendenzacon moltissimi utenti a raccontare la propria esperienza. “A ogni nuova ipotesi di dpcm si sta sempre a parlare della chiusura dei confini regionali, senza pensare a tutti coloro che hanno affetti in ...

