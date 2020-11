Gluteoplastica | boom di richieste nonostante il Covid

(Di lunedì 2 novembre 2020)didi interventi dinegli ultimi mesiil-19: il chirurgo plastico Daniele Spirito spiega perché Glutei sodi e rotondi per un lato b da fare invidia: cresce la domanda di ritocchino al posteriore e a desiderarlo senza imperfezioni sono donne e uomini di ogni età. In preparazione, forse, dell’estate, e… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Gluteoplastica boom

Yahoo Finanza

Boom di richieste di interventi di gluteoplastica negli ultimi mesi nonostante il Covid-19: il chirurgo plastico Daniele Spirito spiega perché Glutei sodi e rotondi per un lato b da fare invidia: ...Glutei sodi e rotondi. Un lato B perfetto proprio come quello di cyborg. E’ la nuova tendenza nel campo della medicina e chirurgia estetica che, nonostante l’attuale emergenza Covid-19, è in piena att ...