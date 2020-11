Gli infermieri in piazza a Torino | “Eroi solo a parole | la politica ignora le nostre rivendicazioni”

(Di lunedì 2 novembre 2020) l sindacato Nursing: «Da giorni ripetiamo la necessità di provvedere a nuove assunzioni subito e con contratti dignitosi, ma non per due o tre mesi»

ilpost : Cosa vuol dire che “ci mancano gli infermieri” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, gli infermieri: 'Servono misure più restrittive, chi gestisce l'emergenza si è dimostrato inadeguato'… - RobertoBurioni : A Rimini dei delinquenti negazionisti, ritenendo i medici e gli infermieri dei diffusori di panico, gli vandalizzan… - LaStampa : l sindacato Nursing: «Da giorni ripetiamo la necessità di provvedere a nuove assunzioni subito e con contratti dig… - dottno : Si lamentano che mancano medici e infermieri e continuano a dare assistenza medica a chi non fa parte del welfare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli infermieri

Il Covid continua a colpire in Italia ma i negazionisti che minimizzano non mancano mai: arriva la proposta di un primario La pandemia da Covid sta sfuggendo di mano in Italia, con oltre 30mila ...Grosseto, 2 novembre 2020 - Dare il proprio contributo alle famiglie degli infermieri grossetani impegnati, in questi giorni durissimi, nell’affrontare l’emergenza Covid 19. È con questo obiettivo che ...