Gli attori della scuola di Gigi Proietti: “Ho insegnato i miei difetti” (Di lunedì 2 novembre 2020) La scuola di teatro di Proietti ha contribuito alla nascita di tantissimi attori come Enrico Brignano. “Ho insegnato i miei difetti”, diceva. Gigi Proietti non è stato solo uno dei più grandi attori italiani, ma anche un grandissimo maestro. Generoso, altruista, con la sua scuola di teatro ha insegnato l’arte di far ridere la gente … L'articolo Gli attori della scuola di Gigi Proietti: “Ho insegnato i miei difetti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Ladi teatro diha contribuito alla nascita di tantissimicome Enrico Brignano. “Hodifetti”, diceva.non è stato solo uno dei più grandiitaliani, ma anche un grandissimo maestro. Generoso, altruista, con la suadi teatro hal’arte di far ridere la gente … L'articolo Glidi: “Hodifetti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Gli attori Beautiful: gli Attori della Soap con i loro Amici a quattro zampe ComingSoon.it Gigi Proietti. L’attore romano è morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno

Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera, comunicano Sagitta, Susanna e Carlotta, rispettivamente moglie e figlie dell’attore e «nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della ...

