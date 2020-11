Gigi Proietti: quella volta che Robert Altman lo volle in Un matrimonio (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti fu chiamato da Robert Altman nel suo film corale Un matrimonio, del 1978, dopo che il regista lo vide all'opera in sala di doppiaggio a Roma. In pochi ricordano la collaborazione di Gigi Proietti con il regista Robert Altman per Un matrimonio, film del 1978 ambientato nel Michigan che vedeva nel cast corale - tra gli altri - Geraldine Chaplin, Mia Farrow, Vittorio Gassman, Lilian Gish e Lauren Hutton. Per Un matrimonio, Robert Altman immaginò un cast immenso e scelse Gigi Proietti come interprete di uno dei 50 personaggi. Nel film, l'attore romanzo interpreta Dino, fratello di Luigi Corelli (Vittorio Gassman), un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020)fu chiamato danel suo film corale Un, del 1978, dopo che il regista lo vide all'opera in sala di doppiaggio a Roma. In pochi ricordano la collaborazione dicon il registaper Un, film del 1978 ambientato nel Michigan che vedeva nel cast corale - tra gli altri - Geraldine Chaplin, Mia Farrow, Vittorio Gassman, Lilian Gish e Lauren Hutton. Per Unimmaginò un cast immenso e scelsecome interprete di uno dei 50 personaggi. Nel film, l'attore romanzo interpreta Dino, fratello di Luigi Corelli (Vittorio Gassman), un ...

