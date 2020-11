Gigi Proietti è morto, addio al grande attore nel giorno dei suoi 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Con un straordinario senso dei tempi teatrali Gigi Proietti ci ha lasciato nella notte, il 2 novembre, nel giorno proprio del suo 80esimo compleanno. Era nato infatti a Roma il 2 novembre del 1940. In questi tempi bui e tristi si spegne un altro grandissimo italiano e soprattutto uno dei simboli di Roma. Mattatore, trasformista, affabulatore, in tantissimi modi era stato definito Gigi Proietti che nella sua sterminata carriera è stato attore di teatro, cinema e tv, cantante, doppiatore, conduttore e infine direttore artistico con l’ultima esperienza alla guida del Globe Theatre Silvano Toti di Roma. In circa 50 anni di attività ha così collezionato 33 fiction, 42 film, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista, oltre ad aver registrato ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 2 novembre 2020) Con un straordinario senso dei tempi teatralici ha lasciato nella notte, il 2 novembre, nelproprio del suo 80esimo compleanno. Era nato infatti a Roma il 2 novembre del 1940. In questi tempi bui e tristi si spegne un altro grandissimo italiano e soprattutto uno dei simboli di Roma. Mattatore, trasformista, affabulatore, in tantissimi modi era stato definitoche nella sua sterminata carriera è statodi teatro, cinema e tv, cantante, doppiatore, conduttore e infine direttore artistico con l’ultima esperienza alla guida del Globe Theatre Silvano Toti di Roma. In circa 50di attività ha così collezionato 33 fiction, 42 film, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista, oltre ad aver registrato ...

