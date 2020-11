Gabriele Rossi: dopo Gabriel Garko ecco chi potrebbe essere il suo fidanzato misterioso (FOTO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Gabriele Rossi ospite a Live Non è la D’Urso dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip 5 è a Verissimo dove ha fatto coming out, Gabriel Garko si è recato nel salotto di Live Non è la D’Urso. A tu per tu con la padrona di casa, l’attore torinese ha parlato anche della sua storia d’amore col giovane collega Gabriele Rossi. In quel frangente l’ex modello piemontese ha fatto outing per l’ex gieffino, ovviamente con la sua autorizzazione. A distanza di qualche settimana, quest’ultimo ha accettato l’invito di Barbara D’Urso e domenica sera era ospite della professionista napoletana. dopo aver parlato a lungo della sua relazione con ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 novembre 2020)ospite a Live Non è la D’Ursol’ospitata al Grande Fratello Vip 5 è a Verissimo dove ha fatto coming out,si è recato nel salotto di Live Non è la D’Urso. A tu per tu con la padrona di casa, l’attore torinese ha parlato anche della sua storia d’amore col giovane collega. In quel frangente l’ex modello piemontese ha fatto outing per l’ex gieffino, ovviamente con la sua autorizzazione. A distanza di qualche settimana, quest’ultimo ha accettato l’invito di Barbara D’Urso e domenica sera era ospite della professionista napoletana.aver parlato a lungo della sua relazione con ...

