Gabriele Rossi confessa: "Ero l'amante di Garko, l'ho aspettato 10 anni" (Di lunedì 2 novembre 2020) Gabriele Rossi e Gabriel Garko: l'attore confessa i dettagli dell'inizio della loro storia d'amore: "Ero il suo amante". Gabriele Rossi e Gabriel Garko: ormai la loro storia, seppur finita qualche anno fa, è uscita allo scoperto. L'attore ha confessato i dettagli sulla loro storia d'amore e, soprattutto, su come è iniziata. L'attore 32enne è stato …

