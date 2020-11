Francesco Oppini | le frasi choc contro Dayane Mello e Flavia Vento video Interviene Alba Parietti

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nel giro di pochi giorni,sembra aver perso il lume della ragione. Dopo aver mostrato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5 alcune delle strategie adottate per comprendere i gusti del pubblico, il figlio diedsi è lasciato andare ad alcunerealmente, realmente infelici. Protagoniste delle parole, già virali sul web, due inquiline della quinta edizione del programma:. La frasesu, pronunciata circa due settimane fa in una conversazione con Tommaso Zorzi, è stata oggetto di discussione anche nella ...

Corriere : Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - Iris60336230 : RT @GiusyCecere: Clemente Russo,GfVip1: 'l'avrei lasciata morta nel letto'. Salvo Veneziano,GfVip4: “si merita due schiaffi che le devi spe… - vogliosolote__ : RT @perchetendenza: #fuorioppini: Per chi chiede che Francesco Oppini sia squalificato dal #GFVIP dopo frasi sessiste e violente su Dayane… -

Il web non ci sta, è furioso in queste ore. Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello Vip l’ha fatta davvero grossa (un po’ come il suo compagno d’avventura Paolo Brosio). Gli utenti dei social ...Francesco Oppini nel mirino per alcune frasi offensive su due concorrenti del Grande Fratello Vip. La mamma Alba Parietti interviene su Instagram.