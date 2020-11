Fano | salta la panchina di Alessandrini | al suo posto Flavio Destro

(Di lunedì 2 novembre 2020)- Nuovo allenatore per ilAJ , che annuncia ufficialmente "l'esonero del mister Marcoe del suo allenatore in seconda Sergio Spuri . A mistere al suo secondo vanno ...

FANO - Nuovo allenatore per il Fano AJ, che annuncia ufficialmente "l’esonero del mister Marco Alessandrini e del suo allenatore in seconda Sergio Spuri. A mister Alessandrini e al suo secondo vanno i ...Alle 18 trasferta contro Porto Viro, squadra costruita per il salto di categoria. Il resto delle gare sono state rinviate per Coronavirus. In campo dunque scendono solo Porto Viro e HRK Motta ; i prim ...