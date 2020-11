“False certificazioni per ottenere i buoni spesa Covid”: 13 persone denunciate in Calabria (Di lunedì 2 novembre 2020) C’era chi prendeva sussidi pubblici a sostegno del reddito, chi un’indennità di disoccupazione o la cassa integrazione. E c’era anche chi percepiva già una pensione o addirittura ha continuato a lavorare regolarmente. Nonostante questo, avevano chiesto e ottenuto i “buoni spesa Covid” durante la precedente fase acuta dell’emergenza. Con l’accusa di false certificazioni, i carabinieri della compagnia di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, hanno denunciato 13 persone, tutte residenti nel Comune di Varapodio che aveva imposto il tetto massimo di 700 euro mensili per gli aventi diritto all’aiuto pubblico previsto per l’emergenza coronavirus. Era questo il requisito per accedere al fondo di solidarietà alimentare. Per essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) C’era chi prendeva sussidi pubblici a sostegno del reddito, chi un’indennità di disoccupazione o la cassa integrazione. E c’era anche chi percepiva già una pensione o addirittura ha continuato a lavorare regolarmente. Nonostante questo, avevano chiesto e ottenuto i “Covid” durante la precedente fase acuta dell’emergenza. Con l’accusa di false, i carabinieri della compagnia di Taurianova, in provincia di Reggio, hanno denunciato 13, tutte residenti nel Comune di Varapodio che aveva imposto il tetto massimo di 700 euro mensili per gli aventi diritto all’aiuto pubblico previsto per l’emergenza coronavirus. Era questo il requisito per accedere al fondo di solidarietà alimentare. Per essere ...

