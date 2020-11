Covid, ci sentiamo rassegnati alla morte. Ma la vera ragione è che l’abbiamo esclusa dalla vita (Di lunedì 2 novembre 2020) di Carmelo Zaccaria Nel far visita ai defunti, con l’aggravarsi della crisi pandemica e la recrudescenza del numero dei contagi, assieme alla struggente commemorazione privata, saremo trasportati dentro ad un raccoglimento spirituale che non riguarderà solo una meditazione sull’angoscia della morte, ma anche una riflessione sul fondamento della nostra vita. Il fatto di poter contare su una sempre più promettente competenza diagnostica evidentemente non basta a rasserenarci e farci sentire più protetti dalla minaccia del virus, difatti, alla fine, scopriamo come la paura e l’apprensione prevalgono sulla nostra quotidianità. Ma anche la ricomparsa improvvisa e spiazzante della morte deve aver scatenato un brusco impatto emotivo negli sguardi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) di Carmelo Zaccaria Nel far visita ai defunti, con l’aggravarsi della crisi pandemica e la recrudescenza del numero dei contagi, assiemestruggente commemorazione privata, saremo trasportati dentro ad un raccoglimento spirituale che non riguarderà solo una meditazione sull’angoscia della, ma anche una riflessione sul fondamento della nostra. Il fatto di poter contare su una sempre più promettente competenza diagnostica evidentemente non basta a rasserenarci e farci sentire più protetti dminaccia del virus, difatti,fine, scopriamo come la paura e l’apprensione prevalgono sulla nostra quotidianità. Ma anche la ricomparsa improvvisa e spiazzante delladeve aver scatenato un brusco impatto emotivo negli sguardi ...

Cari virologi, ci spiegate il miracolo della Svezia?

Naturalmente non posso non tornare sul video che ho postato ieri e che riguardava la Svezia ai tempi del Corona Virus.Ed ora i nostri virologi, i vari Galli e compagnia cantante dovrebbero spiegarci il “miracolo” Svezia, perché senz’altro di miracolo si deve parlare.