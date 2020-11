Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 2 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) I numeri coronavirus 2 novembre segnano un numero di nuovi contagi pari a 22.253 che, proporzionalmente rispetto alle giornate in cui si toccano i 200 mila tamponi, segnala una crescita di nuovi contagi stabile. Nel weekend, come sempre succede, i tamponi fatti sono stati meno e nelle ultime 24 ore si sono fermati a poco meno di 136 mila. Le persone attualmente positive al coronavirus sono 396.512 e oggi contiamo 233 nuovi decessi causati dal Covid. Il numero totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia sale così a 39.059. Le persone dimesse e guarite sono oggi 3.637 mentre i ricoverati sono aumentati di 1.021 di cui 83 in terapia intensiva. Il totale dei casi da inizio pandemia è oggi in Italia 731.588. #coronavirus, 2 novembre 2020 ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) I numerisegnano un numero di nuovi contagi pari a 22.253 che, proporzionalmente rispetto alle giornate in cui si toccano i 200 mila tamponi, segnala una crescita di nuovi contagi stabile. Nel weekend, come sempre succede, i tamponi fatti sono stati meno e nelle ultime 24 ore si sono fermati a poco meno di 136 mila. Le persone attualmente positive alsono 396.512 e oggi contiamo 233 nuovi decessi causati dal Covid. Il numero totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia sale così a 39.059. Le persone dimesse e guarite sono oggi 3.637 mentre i ricoverati sono aumentati di 1.021 di cui 83 in terapia intensiva. Il totale dei casi da inizio pandemia è oggi in Italia 731.588. #, 22020 ...

berlusconi : So cosa provano tanti italiani, i malati, i loro familiari, chi ha perduto una persona cara. Il loro dolore è anche… - Sport_Mediaset : .@LapoDeCarlo1: 'Il 3-5-2 non va' '#Conte parla di lavoro, di cattiveria, ma c'è qualcosa che non va anche dal pun… - FBiasin : “Forse mi chiuderanno in casa ma pure tu non puoi più uscire dalla Regione”. “Ma per lavoro si può”. “Ahahahahaha… - carloemme50 : RT @MariM64768014: Non so scrivere sonetti nel romanesco tuo,ma na cosa te la vojo di, è tutto er giorno che c'ho un groppo in gola,nun me… - CarmeloP18 : @AndreaOrlandosp Lei dov'era ? E se c'era cosa ha capito? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Vivere di rendita, previdenza (privata e pubblica), indipendenza finanziaria: una conferenza online per fare il punto fra mito e realtà Fortune Italia