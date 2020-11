Coronavirus, Lancet: «La chiusura delle scuole riduce del 15% i contagi in 28 giorni. +24% dopo la riapertura» – Lo studio (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Alle porte di un nuovo Dpcm anti-Covid, si continua a discutere su uno dei settori più complicati da gestire durante l’emergenza sanitaria: la scuola. L’ipotesi della didattica a distanza al 100% per superiori e terza media potrebbe diventare tra poche ore una certezza sul documento ufficiale firmato dal premier Conte, nonostante la bassa percentuale, il 3,8% circa, che i focolai negli istituti scolastici rappresenterebbero nell’attuale incremento della curva epidemica. È proprio quest’ultimo dato a fare da leva per le argomentazioni dei “no dad”, contrari alla chiusura delle scuole come soluzione per arginare i contagi. Sul tema è stato pubblicato però uno ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Alle porte di un nuovo Dpcm anti-Covid, si continua a discutere su uno dei settori più complicati da gestire durante l’emergenza sanitaria: la scuola. L’ipotesi della didattica a distanza al 100% per superiori e terza media potrebbe diventare tra poche ore una certezza sul documento ufficiale firmato dal premier Conte, nonostante la bassa percentuale, il 3,8% circa, che i focolai negli istituti scolastici rappresenterebbero nell’attuale incremento della curva epidemica. È proprio quest’ultimo dato a fare da leva per le argomentazioni dei “no dad”, contrari allacome soluzione per arginare i. Sul tema è stato pubblicato però uno ...

