Coronavirus, il virologo Pregliasco: «Stavolta è peggio di prima, contagiarsi è facilissimo» (Di lunedì 2 novembre 2020) La situazione non è per niente facile. «In questo momento davvero c’è una diffusione» del Coronavirus Sars-CoV-2 «non dico omogenea, ma davvero molto ampia e peggiore della prima volta. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i familiari e gli amici: la probabilità di cadere nell’infezione è generalizzata». Così il virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. Ad Agorà su Rai 3 fatto fa il punto sull’epidemia di Covid-19 in alcune aree d’Italia e nello specifico in quella milanese. Pregliasco: «La famiglia diventa elemento moltiplicatore» «L’elemento particolare è la pervasività di questo virus», ammonisce ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) La situazione non è per niente facile. «In questo momento davvero c’è una diffusione» delSars-CoV-2 «non dico omogenea, ma davvero molto ampia ere dellavolta. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i familiari e gli amici: la probabilità di cadere nell’infezione è generalizzata». Così ildell’università degli Studi di Milano Fabrizio. Ad Agorà su Rai 3 fatto fa il punto sull’epidemia di Covid-19 in alcune aree d’Italia e nello specifico in quella milanese.: «La famiglia diventa elemento moltiplicatore» «L’elemento particolare è la pervasività di questo virus», ammonisce ...

repubblica : Coronavirus, l'appello del virologo Galli: 'I morti ricordiamoli nel cuore e nella mente, non affolliamo i cimiteri' - Corriere : Il virologo Giorgio Palù «Il 95% dei positivi è asintomatico. Chiudere tutto? No, basta con l’isteria» - matteosalvinimi : #Lockdown? «Contrario come cittadino, come scienziato, come medico. Dobbiamo porre un freno a questa isteria». Prof… - SecolodItalia1 : Coronavirus, il virologo Pregliasco: «Stavolta è peggio di prima, contagiarsi è facilissimo» - talido4U : RT @Bufalenet: @ON8CB Noi? vedessi le altre segnalazioni... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, l'appello del virologo Galli: "I morti ricordiamoli nel cuore e nella mente, non affolliamo i cimiteri" La Repubblica Pregliasco: «Stavolta è peggio della prima»

«In questo momento davvero c’è una diffusione del Covid-19 molto ampia e peggiore della prima volta. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i familiari e gli amici: la probabilità di cadere ne ...

Le parole del virologo sulla nuova curva epidemiologica

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, ritiene che la seconda ondata di coronavirus che sta riguardando l’Italia possa essere peggiore della prima. Lo ha detto nel corso ...

«In questo momento davvero c’è una diffusione del Covid-19 molto ampia e peggiore della prima volta. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i familiari e gli amici: la probabilità di cadere ne ...Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, ritiene che la seconda ondata di coronavirus che sta riguardando l’Italia possa essere peggiore della prima. Lo ha detto nel corso ...