Coronavirus, aumento di contagi a Pozzuoli: nuove restrizioni del sindaco (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonuove restrizioni a Pozzuoli dopo l’aumento di casi covid. Il sindaco Vincenzo Figliolia ha disposto, in via precauzionale, la chiusura dei parchi pubblici presenti sul territorio cittadino – Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia della Vigne – e la sospensione delle fiere settimanali del mercoledì di Monterusciello e del Rione Toiano. L’ordinanza, adottata per limitare ulteriormente la mobilità e le situazioni di assembramento sul territorio comunale e contenere il preoccupante aumento di contagi, è valida fino al 15 novembre 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodopo l’di casi covid. IlVincenzo Figliolia ha disposto, in via precauzionale, la chiusura dei parchi pubblici presenti sul territorio cittadino – Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia della Vigne – e la sospensione delle fiere settimanali del mercoledì di Monterusciello e del Rione Toiano. L’ordinanza, adottata per limitare ulteriormente la mobilità e le situazioni di assembramento sul territorio comunale e contenere il preoccupantedi, è valida fino al 15 novembre 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fanpage : Coronavirus, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: “Aumento contagi è colpa della riapertura” - BR_Sprecher : #CoronaInfoCH Il numero di infezioni da coronavirus è in rapido aumento. Tuttavia nei confronti di questa situazion… - zanuzz : RT @BR_Sprecher: #CoronaInfoCH Il numero di infezioni da coronavirus è in rapido aumento. Tuttavia nei confronti di questa situazione non s… - TG24info : #Msgc - #Coronavirus, aumento dei contagi: 81 persone positive - - redazionetmag : «Monitor Italia», il consenso ai partiti e la fiducia nel governo Scende ancora la fiducia nel governo. In aumento… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumento Covid Toscana, ricoveri in aumento. C'è attesa per i nuovi dati / LIVE LA NAZIONE Covid Lombardia, bollettino oggi 2 novembre

Milano, 2 novembre 2020 - Si attendono i dati odierni del bollettino del coronavirus in Lombardia, anche alla luce del nuovo Dpcm che il Governo è in procinto di varare e i cui contenuti sono stati an ...

Covid, torna l’emergenza infermieri e personale sanitario con l’aumento dei contagi

La nuova ondata di emergenza pandemica alla quale stiamo assistendo in queste settimane sta di nuovo impattando sulle strutture sanitarie e sulle case di risposo per anziani con ...

Milano, 2 novembre 2020 - Si attendono i dati odierni del bollettino del coronavirus in Lombardia, anche alla luce del nuovo Dpcm che il Governo è in procinto di varare e i cui contenuti sono stati an ...La nuova ondata di emergenza pandemica alla quale stiamo assistendo in queste settimane sta di nuovo impattando sulle strutture sanitarie e sulle case di risposo per anziani con ...