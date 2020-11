Conte in diretta alla Camera: ‘Centri commerciali chiusi nel weekend, limitazioni agli spostamenti e divieto di uscire nella fascia serale’ (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Premier Conte ha da poco riferito alla Camera in vista del nuovo Dpcm, che potrebbe essere varato tra poche ore. Sul tavolo altre misure stringenti per arginare la diffusione del virus. “C’è stata una costante rivoluzione repentina del quadro epidemiologico. Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare critico. La pandemia corre in tutto il continente, costringendo ciascun paese ad adottare misure più restrittive. L’Europa, all’interno di un quadro globale preoccupante e complesso, è una delle aree più colpita dall’urto della seconda ondata. Dal monitoraggio effettuato dal 19 al 25 ottobre risulta che il numero dei nuovi casi è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente in Italia: a ieri risultavano ricoverate in terapia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Premierha da poco riferitoin vista del nuovo Dpcm, che potrebbe essere varato tra poche ore. Sul tavolo altre misure stringenti per arginare la diffusione del virus. “C’è stata una costante rivoluzione repentina del quadro epidemiologico. Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare critico. La pandemia corre in tutto il continente, costringendo ciascun paese ad adottare misure più restrittive. L’Europa, all’interno di un quadro globale preoccupante e complesso, è una delle aree più colpita dall’urto della seconda ondata. Dal monitoraggio effettuato dal 19 al 25 ottobre risulta che il numero dei nuovi casi è quasi raddoppiato rispettosettimana precedente in Italia: a ieri risultavano ricoverate in terapia ...

Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'Limiti a spostamenti da e verso Regioni a rischio. A livello nazionale chiudiamo mostre e musei. Chi… - SkyTG24 : #Conte riferisce alla Camera sulle nuove misure anti #covid_19: - Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'strategie misure da modulare in base a Regioni. Nel prossimo dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari… - VittorioFerram1 : @myrtamerlino Si mette in moto la ruota, ma di #Conte non mi fido, si discute in Parlamento con diretta televisiva - dreamingxx_ : Qualcuno sa per certo cosa ha detto Conte?? Non ho seguito tutta la diretta #dpcm -