Chi chiede un lockdown immediato a Milano (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo dice il presidente dell'ordine (Omceo), Roberto Carlo Rossi, che sollecita le autorità a 'fare presto'. Oggi 5.278 casi in Lombardia Leggi su today (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo dice il presidente dell'ordine (Omceo), Roberto Carlo Rossi, che sollecita le autorità a 'fare presto'. Oggi 5.278 casi in Lombardia

marcocappato : retweet sconsigliato a coloro che: - i dati ci sono tutti - i dati non servono a niente - chi chiede dati è un 'neg… - chedisagio : Per chi si chiede ancora: 'A cosa servono mascherina e ventilazione?', rispondo come fece Mourinho: 'Ti faccio un d… - AlbertoBagnai : Eggnente… quando gratti il qualcosista trovi subito l’antipolitico! Insomma, ti chiede di fare qualcosa chi ha scel… - cechi66 : @Smg_1908 @mikelelomb @capuanogio C'è chi gioca nonostante i positivi e chi invece chiede aiuto alle Asl - NorwayAn0n : RT @SMaurizi: a chi oggi si scandalizza perché #Snowden chiede #DoppiaCittadinanzaUSARussia: quando nel 2013 #Snowden chiese asilo a 26 pae… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi chiede Da chi è in prima linea a chi chiede lo smart working: le due facce del Covid Cronache Maceratesi Daniele Belardinelli, chiesti 16 anni di carcere per l’ultrà del Napoli accusato di averlo investito e ucciso fuori da San Siro

Condanna a 16 anni di carcere per omicidio volontario: è la richiesta dei pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri per Fabio Manduca, l’ultrà napoletano imputato con rito abbreviato davanti al ...

Piero è scomparso a Roma, chi l'ha visto chiami le forze dell'ordine

Piero Giorgi è scomparso dal quartiere romano Axa Malafede sabato 24 ottobre. Ha 67 anni ed è affetto dal morbo di Parkinson, non ...

Condanna a 16 anni di carcere per omicidio volontario: è la richiesta dei pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri per Fabio Manduca, l’ultrà napoletano imputato con rito abbreviato davanti al ...Piero Giorgi è scomparso dal quartiere romano Axa Malafede sabato 24 ottobre. Ha 67 anni ed è affetto dal morbo di Parkinson, non ...