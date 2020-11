Venezia-Empoli 2020 | vincono i veneti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020) La garacomincia regolarmente, ma con la nebbia che già alleggiava minacciosa. Tuttavia la visibilità è stata buona fino alla rete di Fiordilino, poi progressivamente la nebbia ha cominciato ad infittirsi senza però creare grossi problemi. Nella ripresa iraddoppiano con Forte, ma la gara viene sospesa. Il recupero dei rimanenti minuti di gioco non regala sussulti, il risultato non cambia e ilporta a casa tre punti importanti. Che scelte hanno effettuato gli allenatori?di Zanetti che scende in campo col 4-3-1-2. Lezzerini tra i pali e pacchetto difensivo composto da Ferrarini, Modolo, Ceccaroni e Felicioli. La mediana sarà formata da Fiordilino, Vacca e Maleh. Sulla trequarti spazio ad Aramu, a ...