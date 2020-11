Tu Si Que Vales | l’81enne Nerina Peroni commuove tutti e va in finale | “In casa di riposo ho trovato la vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) A “Tu Si Que” ha commosso la storia di, una pianista 81enne di Savigliano (in provincia di Cuneo) che diversi anni fa ha smesso di suonare. La concorrente ha raccontato che suonava al pianoforte al Conservatorio di Torino, dove tra l’altro ha conosciuto il marito. Nel 1996si è esibita per l’ultima volta poi un malore l’ha costretta a ritirarsi per andare in pensione anticipata. Durante il trasloco in una nuova, d’accordo con il marito, si è sbarazzata dei pianoforti: “La musica è stata la mia vita ma quando non si può più, non si può più. Ho smesso di suonare e mi sono convinta che non mi importasse più. Non lo dovevo fare e basta, spirito di ...