Trump prende l’Europa (e l’Italia) come esempio negativo: “Dopo i lockdown stanno peggio di prima” (Di domenica 1 novembre 2020) Il presidente americano Donald Trump critica i lockdown decisi in vari Paesi Ue per combattere la pandemia di Covid-19, che considera “draconiani”, avvertendo che Joe Biden, il suo rivale nelle elezioni di martedì prossimo, imiterebbe quelle misure e distruggerebbe l’economia Usa. “L’Europa ha imposto lockdown draconiani: i casi salivano e anche i decessi, ma pensate a queste misure draconiane”, ha detto Trump ai suoi sostenitori in Michigan, uno Stato in cui ha bisogno di vincere. “Ora, devono rifare tutto daccapo. Che diavolo stanno facendo? Penso che andrò da loro e gli spiegherò”, ha aggiunto Trump, promettendo che non chiuderà mai più parti del Paese. “Sto realizzando il ritorno ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 novembre 2020) Il presidente americano Donaldcritica idecisi in vari Paesi Ue per combattere la pandemia di Covid-19, che considera “draconiani”, avvertendo che Joe Biden, il suo rivale nelle elezioni di martedì prossimo, imiterebbe quelle misure e distruggerebbe l’economia Usa. “L’Europa ha impostodraconiani: i casi salivano e anche i decessi, ma pensate a queste misure draconiane”, ha dettoai suoi sostenitori in Michigan, uno Stato in cui ha bisogno di vincere. “Ora, devono rifare tutto daccapo. Che diavolofacendo? Penso che andrò da loro e gli spiegherò”, ha aggiunto, promettendo che non chiuderà mai più parti del Paese. “Sto realizzando il ritorno ...

