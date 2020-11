Torna la legionella | a Ortona tre morti

Leggi su quifinanza

(Di domenica 1 novembre 2020) Laha provocato tre vittime per infezione e altre sei persone contagiate adin provincia di Chieti. In corso le indagini dell’Asl dell’ Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente e l’Istituto superiore di Sanità per indagare sul focolaio. Focolaio di, tre le vittime: “Niente allarme” “Al momento è prematura qualsiasi azione e preghiamo di non creare inutile allarmismo” ha voluto rassicurare così gli ortonesi il sindaco Leo Castiglione. “Ricordiamo che lasi sviluppa attraverso l’inalazione aerea di acqua, attraverso il vapore acqueo, o liquidi che ospitano il bacilloe non è contagiosa, non si trasmette quindi tra persone” è ...