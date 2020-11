Torino-Lazio 3-4 | Caicedo nel recupero sbanca l' Olimpico

(Di domenica 1 novembre 2020) Una partita pirotecnica adove ladi Simone Inzaghi espugna l'battendo in rimonta il Toro di Giampaolo. I granata si portano in vantaggio con Lukic all'87esimo, poi in pieno ...

GoalItalia : Akpa Akpro a @DAZN_IT spiega 'in oxfordiano' la rimonta della Lazio a Torino ??????#TorinoLazio - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Torino 3-4* Lazio *(Caicedo 90+8‘) #SSFootball - TuttoMercatoWeb : Torino, Giampaolo in bilico: confronto negli spogliatoi dopo il ko con la Lazio - _Martinho_1 : RT @brfootball: HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? https://t.c… - tell_a_rama : RT @brfootball: HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lazio

A centrocampo gioca McKennie come esterno e non Kulusevski, con Chiesa sull'altro lato. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A alle 15. Pirlo conferma le parole della vigilia e lascia in panchina ...La sfera viene servita a Reina, con Bonazzoli che rpessa. 34' Fuorigioco di Singo dopo la rimessa laterale. Torino-Lazio: dove vederla in TV e in streaming. Torino-Lazio, in diretta, è trasmessa da Da ...