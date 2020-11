‘Suburra’, Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara parlano della terza stagione: “Una bellissima storia d’amore, quella tra Aureliano e Spadino” (Di domenica 1 novembre 2020) Manca poco alla terza e ultima attesissima stagione di Suburra che prenderà il via il 30 ottobre su Netflix. Dopo l’uscita del trailer ufficiale e dello spoiler che ha mandato in visibilio i fan della serie, questa volta a confermare che quest’ultima stagione sarà piena di emozioni e di colpi di scena sono stati i protagonisti principali intervistati da Vanity Fair, tra cui Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Il primo a prendere la parola è stato Borghi che interpreta Aureliano, a cui è stato chiesto se i fan della bromance fra Spadino e Aureliano posso bene sperare: Sicuramente è stata la stagione dove io e ... Leggi su isaechia (Di domenica 1 novembre 2020) Manca poco allae ultima attesissimadi Suburra che prenderà il via il 30 ottobre su Netflix. Dopo l’uscita del trailer ufficiale e dello spoiler che ha mandato in visibilio i fanserie, questa volta a confermare che quest’ultimasarà piena di emozioni e di colpi di scena sono stati i protagonisti principali intervistati da Vanity Fair, tra cui. Il primo a prendere la parola è statoche interpreta, a cui è stato chiesto se i fanbromance fra Spadino eposso bene sperare: Sicuramente è stata ladove io e ...

