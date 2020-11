Roma-Fiorentina | le parole dei mister

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020) Paulo Fonseca e Giuseppe Iachini hanno parlato in conferenza stampa dopo la gara, partita finita 2-0 per i capitolini. Lapuò avere più chance in un campionato come quello di quest’anno? “Ci sono molte buone squadre come Milan e Sassuolo. Anche il Napoli, l’Atalanta e la Lazio. Sono tutte squadre che possono arrivare più vicine“. A che punto sono i giovani? “Stiamo facendo questo. Abbiamo cambiato in Europa e dato la possibilità ai più giovani di giocare. Dzeko, Mkhitaryan e Pedro non sono giovani e hanno bisogno di riposare per avere due partite a settimana. Importante dare spazio ai giovani per farli crescere.” Insisterà sempre sulla difesa a 3? “Abbiamo due sistemi, ma devo dire che la squadra si sente ...