Percorso Tour de France 2021 | tutte le tappe Abbuffata di salite | doppio Mont Ventoux | c’è il Tourmalet 58 km a cronometro

(Di domenica 1 novembre 2020) Ildeldeè stato svelato dal direttore Christian Prudhomme nella prima serata di domenica 1° novembre, in un appuntamento televisivo che ha sostituito il consueto show al Palazzo dei Congressi di Parigi. La prossima Grande Boucle andrà in scena da sabato 26 giugno a domenica 18 luglio, subito dopo il Giro d’Italia e prima delle Olimpiadi di Tokyo. La corsa apiù prestigiosa e importante al mondo torna così nella sua consueta finestra di calendario a inizio estate, sperando che la pandemia permetta il regolare svolgimento della kermesse. La Grande Partenza sarà dalla Bretagna con la Brest-Landernau. La seconda tappa propone già il primo arrivo in salita al Mur de Bretagne. Altro snodo cruciale arriverà alla quinta ...

Il percorso del Tour de France 2021 è stato svelato dal direttore Christian Prudhomme nella prima serata di domenica 1° novembre, in un appuntamento televisivo che ha sostituito il consueto show al ...In concomitanza con la presentazione del percorso del Tour de France, il direttore Christian Prudhomme ha annunciato anche la località che ospiterà l'ottava edizione de La Course by Le Tour, l'ultima ...