Nuovo Dpcm, no agli spostamenti tra regioni: le novità (Di domenica 1 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. Zone rosse nelle aree dove l’Rt supera l’1,5, divieto di spostamento tra le regioni, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, limitazioni per le altre attività commerciali e coprifuoco anticipato. Sono le misure principali che potrebbero essere contenute nel prossimo Dpcm. Il Comitato tecnico scientifico ritiene che non ci siano al momento le condizioni per bloccare l’Italia come avvenuto nella prima fase. Gli esperti suggeriscono però al governo di procedere subito con lockdown locali a livello provinciale. "La trincea degli ospedali va difesa il più possibile - spiega il ministro Boccia -e le regioni hanno il termometro che abbiamo noi per decidere le misure. Quando è necessario alzare la difesa serve farlo senza ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. Zone rosse nelle aree dove l’Rt supera l’1,5, divieto di spostamento tra le, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, limitazioni per le altre attività commerciali e coprifuoco anticipato. Sono le misure principali che potrebbero essere contenute nel prossimo. Il Comitato tecnico scientifico ritiene che non ci siano al momento le condizioni per bloccare l’Italia come avvenuto nella prima fase. Gli esperti suggeriscono però al governo di procedere subito con lockdown locali a livello provinciale. "La trincea degli ospedali va difesa il più possibile - spiega il ministro Boccia -e lehanno il termometro che abbiamo noi per decidere le misure. Quando è necessario alzare la difesa serve farlo senza ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività - Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - xposeidone : RT @CavaleraDaniele: NUOVO DPCM? LUNEDÌ, COL FAVORE DELLE TENEBRE Foto @Agenzia_Ansa - Adnkronos : Nuovo #Dpcm in arrivo, confronto #governo-#regioni -