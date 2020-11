Nuovi sbarchi a Lampedusa, in poche ore 400 migranti con 7 barconi (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Sette barconi per un totale di 400 migranti approdati. Con il bel tempo tornano gli sbarchi a Lampedusa. L'ultimo, in ordine di arrivo, ha portato una settantina di persone a bordo di un barcone bloccato e soccorso nelle acque antistanti l'isola. Questa imbarcazione e altre quattro sono state soccorse dalle forze dell'ordine, mentre due barchini sono riusciti ad approdare direttamente sulla costa. Tutti i migranti, dopo i primi accertamenti sanitari, fra cui il controllo della temperatura, effettuato direttamente sul molo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Dal centro è in corso un trasferimento di circa 100 persone che saranno imbarcate sulla nave quarantena Suprema che si trova a Cala Pisana. Leggi su agi (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Setteper un totale di 400approdati. Con il bel tempo tornano gli. L'ultimo, in ordine di arrivo, ha portato una settantina di persone a bordo di un barcone bloccato e soccorso nelle acque antistanti l'isola. Questa imbarcazione e altre quattro sono state soccorse dalle forze dell'ordine, mentre due barchini sono riusciti ad approdare direttamente sulla costa. Tutti i, dopo i primi accertamenti sanitari, fra cui il controllo della temperatura, effettuato direttamente sul molo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Dal centro è in corso un trasferimento di circa 100 persone che saranno imbarcate sulla nave quarantena Suprema che si trova a Cala Pisana.

