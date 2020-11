Nuoto, ISL 2020: sesta tappa (prima giornata). Pilato vince la sfida contro Carraro e Castiglioni. Bene Martinenghi e Rivolta (Di domenica 1 novembre 2020) E’ andata in archivio la prima giornata del sesto match della International Swimming League 2020. La Champions League del Nuoto, di scena nella piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), ha visto i campioni in carica degli Energy Standard concludere davanti a tutti con 279.0 punti, a precedere i Toronto Titans (241.0 punti), i NY Breakers (202.0 punti) e gli Aqua Centurions (150.0 punti). Nella rana la presenza azzurra si è fatta sentire. Nei 50 metri donne il podio viene monopolizzato da Benedetta Pilato (Energy Standard) 29″45, Martina Carraro (Aqua Centurions) 29″72 e da Arianna Castiglioni (Aqua Centurions) 29″97. Una dimostrazione di forza del Bel Paese da questo punto di vista. Nella prova maschile la vittoria ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) E’ andata in archivio ladel sesto match della International Swimming League. La Champions League del, di scena nella piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), ha visto i campioni in carica degli Energy Standard concludere davanti a tutti con 279.0 punti, a precedere i Toronto Titans (241.0 punti), i NY Breakers (202.0 punti) e gli Aqua Centurions (150.0 punti). Nella rana la presenza azzurra si è fatta sentire. Nei 50 metri donne il podio viene monopolizzato dadetta(Energy Standard) 29″45, Martina(Aqua Centurions) 29″72 e da Arianna(Aqua Centurions) 29″97. Una dimostrazione di forza del Bel Paese da questo punto di vista. Nella prova maschile la vittoria ...

