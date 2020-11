"Non ti sputo perché ti profumo": l'orrore di Guido Ruotolo contro Giovanni Toti (Di domenica 1 novembre 2020) Polemica per la gaffe di Giovanni Toti su Twitter, che per spiegare l'ipotesi di limitare gli spostamenti agli over-70 pur di scongiurare lockdown locali ha scritto: "Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate". Uscita, quella del governatore della Liguria, certo infelice. Ma in buonafede e subito rettificata in un secondo cinguettio. Ma il linciaggio, come detto, è partito. Inesorabile. E a questo massacro ha preso parte anche Guido Ruotolo, fratello gemello di Sandro Ruotolo, entrambi giornalisti. E Guido Ruotolo ha speso parole inaccettabili, terrificanti, contro Toti: "Non ti sputo perché ti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Polemica per la gaffe disu Twitter, che per spiegare l'ipotesi di limitare gli spostamenti agli over-70 pur di scongiurare lockdown locali ha scritto: "Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate". Uscita, quella del governatore della Liguria, certo infelice. Ma in buonafede e subito rettificata in un secondo cinguettio. Ma il linciaggio, come detto, è partito. Inesorabile. E a questo massacro ha preso parte anche, fratello gemello di Sandro, entrambi giornalisti. Eha speso parole inaccettabili, terrificanti,: "Non ti; ti ...

