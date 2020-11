Il ritorno di Bale: 7 anni dopo l’ultimo gol con gli Spurs segna e regala la vittoria al Tottenham (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Tottenham batte 2-1 il Brighton & Hove Albion e la rete decisiva è stata siglata da Gareth Bale, il fuoriclasse gallese ha regalato i tre punti a Mourinho con un colpo di testa vincente, a ben 7 anni e 166 giorni dall’ultimo gol in maglia Spurs. Aveva aperto le marcature al 13esimo del primo tempo Harry Kane su rigore, pareggiato in avvio di ripresa di Tariq Lamptey, goal convalidato a seguito di un check del VAR. Prima vittoria della stagione tra le mura amiche per gli Spurs, che mantengono il secondo posto in classifica a 14 punti, a due lunghezze di distanza dal Liverpool. L'articolo Il ritorno di Bale: 7 anni dopo l’ultimo gol con gli Spurs ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilbatte 2-1 il Brighton & Hove Albion e la rete decisiva è stata siglata da Gareth, il fuoriclasse gallese hato i tre punti a Mourinho con un colpo di testa vincente, a ben 7e 166 giorni dall’ultimo gol in maglia. Aveva aperto le marcature al 13esimo del primo tempo Harry Kane su rigore, pareggiato in avvio di ripresa di Tariq Lamptey, goal convalidato a seguito di un check del VAR. Primadella stagione tra le mura amiche per gli, che mantengono il secondo posto in classifica a 14 punti, a due lunghezze di distanza dal Liverpool. L'articolo Ildi: 7l’ultimo gol con gli...

